Dicle'de setler yıkıldı, iş makineleri suyun ortasında kaldı

BATMAN'ın tarihi Hasenkeyf ilçesinde kültürel varlıkları koruma çalışmaları kapsamında, Dicle Nehri'ne yapılan setler, yağışla birlikte su seviyesinin yükselmesi sonucu yıkıldı. Setlerin yıkılmasıyla bazı iş makineleri nehrin ortasında kaldı. İş makineleri, vinçlerle sudan çıkarıldı.

Ilısu Baraj Göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde, kültürel varlıkları koruma çalışmaları kapsamında, bazı tarihi eserlerin taşınması için yapılan setler, Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin yağışlarla birlikte yükselmesi sonucu dün yıkıldı. Setlerin yıkılmasıyla nehrin ortasında çalışan iş makineleri suyun ortasında kaldı. Batman Barajı'nın yanı sıra bölgedeki akarsuların son yağışlarla birlikte su seviyesini yükselttiği Dicle'de, bazı firmalara ait ağır tonajlı araçların da devrildiği belirtildi. Olayda ölen ya da yaralan olmazken, iş makineleri ve araçlar, vinçlerle kaldırılarak nehirden çıkarıldı.



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