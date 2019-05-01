Dicle'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi



DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silahlı 2 kadın terörist, öldürülerek etkisiz hale getirdi. Dicle ilçe merkezinde bulunan polis kalekoluna 25 Nisan'da terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıyla ilgili Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Polis Özel Harekat timlerinin katılımıyla 30 Nisan'da 'Özel Birlik 2019-12' müşterek operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında bugün saat 13.20 sıralarında Dicle ilçesinin Aşağıtaşağıl köyü sınırlarında bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 kadın terörist, öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.