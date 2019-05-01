Dicle'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi (2)

ÖLDÜRÜLEN KADIN TERÖRİSTLERDEN BİRİ 'GRİ' LİSTEDE

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçlerince bugün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle 'Gri' kategoride bulunan 'Viyanpirsus' kod adlı Şehriban Yönten olduğu belirlendi.

Diyarbakır Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, etkisiz hale getirilen kadın teröristler Şehriban Yönten ve İran uyruklu 'Didar Rojhilat' kod adlı Sabriye Reçber'in 3 asker ve 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıların faili olduğu değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Dicle ilçe merkezinde bulunan polis kalekoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Dicle ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri ve polis özel harekat timinin katılımıyla, 30 Nisan 2019 Salı günü saat 21.00’den itibaren Özel birlik 2019-12 müşterek operasyonun icrasına başlanılmıştır. Ergani Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 13.20 sıralarında Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl köyü mülki sınırlarında icra edilen temas araması faaliyetleri esnasında sağlanan temas neticesinde 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesindeki icra edilen operasyonel faaliyette sığınak girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal isimli personelimiz şehit edilmesi olayı, 15 Mayıs 2017 tarihinde Dicle ilçesi Taşağıl Köyünde yol kesme sonucu Ferit Kacar isimli güvenlik korucusunun şehit edilmesi olayı, 28 Temmuz 2017 tarihinde Dile-Yokuşlu köy yolunun mayın el yapımı patlayıcı araması icra eden unsurların geçişi esnasında Teke mezrası bölgesinde unsurlarının geçişini müteakip mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması olayı, 28 Temmuz 2017 tarihinde Dicle ilçesi Taşağıl köyü bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette birlikler tarafından önceden fark ederek kontrollü bir şekilde imha edilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin tuzaklanması olayı, 2 Ağustos 2017 Dicle ilçesi Taşağıl köyü bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette birliklerin önceden farkederek kontrollü bir şekilde imha edilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin tuzaklanması olayı, Görese bölgesinde (Brüsk) bölgesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneklerinin tamamının hazırlanması ve tuzaklanması olayı faili/planlayıcısı olan ve İçişleri Bakanlığı'nca 'gri' renk kodu ile aranan örgütün sabotajcısı 'Viyanpirsus' kodadlı Şehriban Yönten (Şanlıurfa ili Suruç ilçesi Yönlü Köyü nüfusuna kayıtlı, 2011 yılında PKK/KCK adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermek amacıyla örgüte katılım, Silahlı Terör örgütüne üye olma suçu dahil olmak üzere 7ayrı suçtan aranma kaydı bulunmaktadır.) ile 'Didar Rojhilat' kod adlı İran uyruklu Sabriye Reçber (2009 yılında PKK/KCK adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermek amacıyla örgüte katılım.) olduğu değerlendirilen 2 terörist, 2 Kalaşnikof tüfek, 4 Kalaşnikof tüfek şarjörü, 31 Kalaşnikof fişeği, 4 el bombası, dijital kamera, 3 hafıza kartı, voltaj ölçüm cihazı, 2 termal şemsiye, sırt çantası, 8 kütüklük, 2 palaska ve yaşamsal malzeme ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

