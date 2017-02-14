Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"

Dicle Belediyesi'ne kayyum atandı, eski Gökçebağ Belediye Başkanı tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Abdulsamet Bilgin'in yerine kayyum olarak Kaymakam Alpasalan Kılıç atandı. Daha önce gözaltına alındığı için görevden alınıp yerine kayyum atanan Siirt'in Gökçebağ Belediye...

Dicle Belediyesi'ne kayyum atandı, eski Gökçebağ Belediye Başkanı tutuklandı
DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Abdulsamet Bilgin'in yerine kayyum olarak Kaymakam Alpasalan Kılıç atandı. Daha önce gözaltına alındığı için görevden alınıp yerine kayyum atanan Siirt'in Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çicek dün gece çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Dicle İlçe Belediyesi binasına dün akşam operasyon düzenlendi. Belediye binasında yapılan aramaların tamamlanmasının ardından Dicle Belediye Başkanı Abdulsamet Bilgin görevinden alınarak, yerine İlçe Kaymakamı Alpaslan Kılıç görevlendirildi.
Kısa süre önce gözaltına alındıktan sonra görevden alınan ve yerine kayyum atanan Siirt'in Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek, dün akşam sevk edildiği mahkeme tarafından  tutuklandı. Çiçek'in gözaltına alınması ardından Gökçebağ Belediye Başkanlığı'na Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşat kayyum olarak atanmıştı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.