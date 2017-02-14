Dicle Belediyesi'ne kayyum atandı, eski Gökçebağ Belediye Başkanı tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Abdulsamet Bilgin'in yerine kayyum olarak Kaymakam Alpasalan Kılıç atandı. Daha önce gözaltına alındığı için görevden alınıp yerine kayyum atanan Siirt'in Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çicek dün gece çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Soruşturma kapsamında Dicle İlçe Belediyesi binasına dün akşam operasyon düzenlendi. Belediye binasında yapılan aramaların tamamlanmasının ardından Dicle Belediye Başkanı Abdulsamet Bilgin görevinden alınarak, yerine İlçe Kaymakamı Alpaslan Kılıç görevlendirildi.Kısa süre önce gözaltına alındıktan sonra görevden alınan ve yerine kayyum atanan Siirt'in Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek, dün akşam sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Çiçek'in gözaltına alınması ardından Gökçebağ Belediye Başkanlığı'na Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşat kayyum olarak atanmıştı.