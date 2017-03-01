DHKP/C'lilerin öldüğü sığınakta kazı çalışması başlatıldı

TUNCELİ'de geçen yıl düzenlenen hava operasyonunda terör örgütü DHKP/C'li 11 teröristin öldürüldüğü sığınakta meydana gelen göçük nedeniyle cesedi çıkarılamayan Murat Gün'ün babası Kemal Gün ile Aysun Saban'ın amcası Sebahattin Saban'ın başlattığı açlık grevi, sona erdi. Aileler, cesetlerin çıkarılması için savcılığın kazı çalışması kararı alması nedeniyle açlık grevine son verdi.Geçen yıl Kasım ayında bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, Tunceli'nin Geyiksuyu Köyü yakınlarındaki Çed Deresi Vadisi içinde bir grup DHKP/C'li terör örgütü üyesi bulunduğunu tespit etti. Bölgenin yoğun kayalık olması nedeniyle düzenlenen hava operasyonunda, bombalanan sığınak içinde gizlenen 11 terörist öldürüldü. Hava operasyonunun ardından yapılan arazi aramasında, sığınakta bulunan 7 teröristin cesedi çıkarılarak Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 4 kişinin cesedi ise sığınak içinde meydana gelen göçük yüzünden çıkarılamadı.HAFTA SONU AÇLIK GREVİNE BAŞLADILAROperasyonda öldürülen 11 terörist arasında bulunan Murat Gün'ün babası Kemal Gün ve Aysun Saban'ın amcası Sebahattin Saban, cesetlerin çıkarılarak kendilerine verilmesi için geçen Cumartesi günü Tunceli Seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevi başlattı.SAVCILIK KAZIYA KARAR VERİNCE EYLEME SON VERİLDİAçlık grevinin devam ettiği sırada Gün ve Saban ailelerine ulaşan jandarma birimleri, bombalamanın yapıldığı sığınakta savcılık kararı ile kazı çalışması yapılacağını bildirdi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde yapılacak kazı çalışmasına, Murat Gün ve Aysun Saban'ın birinci derece akrabalarından iki kişinin de katılabileceği iletildi. Jandarmanın bilgi vermesi üzerine Murat Gün'ün babası Kemal Gün ve Aysun Saban'ın amcası Sebahattin Saban, açlık grevine son vererek, kazının yapıldığı bölgeye gitti. Tunceli Cumhuriyet Savcısının gözetiminde yapılan kazı çalışmasına, jandarma ekipleri ve Hozat Belediyesi'ne ait iş makinalarının katıldığı bildirildi. Kazı çalışmasında sığınak enkazı içinde öldürülen terör örgütü DHKP/C üyesi 3 kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları tespit edildi. Olay yerinde ele geçirilen kemik ve ceset parçalarının kimlik tespiti amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.