DHKP-C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'de, hakkında 'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak'tan yakalama kararı bulunan Kerim Can B., Yunanistan'a kaçarken yakalandı.Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları'nın sınır devriyesi sırasında, askeri yasak bölgede Yunanistan'a gitmek isteyen 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin hakkında, 'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yakalama kararı bulunan Kerem Can B. olduğu tespit edildi.Öte yandan, askeri yasak bölgedeki denetimler sırasında farklı bir bölgeden yine Yunanistan'a kaçmak isteyen ve 'uyuşturucu ticareti, yaralama, cezaevinden firar etmek' suçlarından aranan Fırat Ö. de yakalanarak gözaltına alındı.Sınırdaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.