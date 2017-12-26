DHKP-C'den tutuklanan akademisyenler beraat etti (2)- Yeniden

SAKARYA'da, DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan Sakarya Üniversitesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Hatice Senem Doyduk, araştırma görevlileri Emre Demirtaş ve Serhat Ulubay beraat etti.

Sakarya'da geçen yıl Eylül ayında DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, tutuksuz yargılanan Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Hatice Senem Doyduk, araştırma görevlileri Emre Demirtaş ve Serhat Ulubay hakkında dün Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi karar verildi. Mahkeme heyeti, Hatice Senem Doyduk, Emre Demirtaş ve Serhat Ulubay için beraat kararı verdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, üç akademisyen hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ise 7.5- 15 yıl hapis cezası isteniyordu.



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