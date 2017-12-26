Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

DHKP-C'den tutuklanan akademisyen için tahliye kararı

SAKARYA'da, DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Sakarya Üniversitesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Hatice Senem Doyduk tahliye edildi, tutuksuz yargılanan E.D. ve S.U. ise beraat etti.

DHKP-C'den tutuklanan akademisyen için tahliye kararı
SAKARYA'da, DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Sakarya Üniversitesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Hatice Senem Doyduk tahliye edildi, tutuksuz yargılanan E.D. ve S.U. ise beraat etti.

Sakarya'da geçen yıl Eylül ayında DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Hatice Senem Doyduk ve birlikte gözaltına alınarak serbest kalan öğretim görevlileri E.D. ve S.U. için mahkeme kararını açıkladı.

Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Doyduk için tahliye ve yargılanan iki akademisyen için beraat kararı verildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, üç akademisyen hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ise 7,5-15 yıl hapis cezası isteniyordu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,