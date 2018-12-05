DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL - BEŞİKTAŞ Ortaköy'de 4 arkadaş arasında çıkan kavgada, silahını çeken M.M.Ö., M.Ç ve E.Ö.'yü vurdu. Olayda M.Ç., hayatını kaybederken, E.Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden Kaçan M.M.Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi Duvarcı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında gerçekleşti. Evde bulunan 4 arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çeken M.M.Ö., M.Ç ve E.Ö'yü vurarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan E.Ö. de ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, M.Ç.'nin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

E.Ö.'NÜN ARKADAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Kavgada ağır yaralanan E.Ö.'nün arkadaşları haberi öğrenir öğrenmez olay yerine gelerek polisten bilgi almaya çalıştı. Üzgün oldukları gözlenen ve olay yerinde bir süre bekleyen kişiler daha sonra buradan ayrıldı. Polis, çevrede aldığı güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu.

M.M.Ö. YAKALANDI

Kavgada 2 kişiyi vurarak kaçan M.M.Ö., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. M.M.Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Yaralının hastaneye götürülmesi

-Olay yeri inceleme polislerinin sokakta ve evde çalışmaları

-Olay yerine gelen arkadaşlar

-Cenazenin götürülmesi

-Genel ve detaylar