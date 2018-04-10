DHA ANKARA: FETÖ soruşturmasında 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı(1)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli operasyonda KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli operasyonda KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
10 Nisan 2018 Salı 09:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli operasyonda KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
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