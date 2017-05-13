DHA ANKARA - Açlık grevine destek veren gruba polis müdahalesi

ANKARA'da Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevine destek vermek için bir araya gelen gruba polis müdahale etti. Müdahale sonrası 12 kişi gözaltına alındı.

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevine destek vermek isteyen yaklaşık 30 kişi Yüksel Caddesi'nde bir araya geldi. Burada gecenin geç saatlerine kadar bekleyen grubun çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis ekipleri dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Grup dağılmayınca, polis gruba müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası biri kadın 12 eylemci gözaltına alındı. Polis ekipleri Yüksel Caddesi'nde bulunan bazı kişileri de bölgeden uzaklaştırırken, eylemcilerin kullandıkları malzemeler ise polisler tarafından toplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ile grup üyelerinin görüşmesi

-Polisin uyarısı

-Polisin gruba müdahalesi

-Eylemcilerin gözaltına alınması

-Eylemcilerin polis otosuna bindirilmesi

-Malzemelerin toplanması

-Diğer vatandaşları bölgeden uzaklaştırılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,()