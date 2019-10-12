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Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'na operasyonda 7 tutuklama
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (Dev Tekstil) şubelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube...
GÜVENLİK 12.10.2019, 10:26
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (Dev Tekstil) şubelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'nın Çorlu Şubesi ile şubeleşme aşamasında bulunduğu Çerkezköy'deki yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi. 'Sendika yönetici ve üyelerinin örgütsel faaliyet yürüttüğü' gerekçesiyle düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Sendika binası ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda materyale el konuldu.
Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. DEV TEKSTİL üyesi 21 şüpheliden 7 si tutuklandı. 15'i ise denetimli serbestlik kararıyla salıverildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'nın Çorlu Şubesi ile şubeleşme aşamasında bulunduğu Çerkezköy'deki yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi. 'Sendika yönetici ve üyelerinin örgütsel faaliyet yürüttüğü' gerekçesiyle düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Sendika binası ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda materyale el konuldu.
Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. DEV TEKSTİL üyesi 21 şüpheliden 7 si tutuklandı. 15'i ise denetimli serbestlik kararıyla salıverildi.
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