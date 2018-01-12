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Devrilip, dubalara çarpan motosikletin sürücüsü, öldü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da girdiği virajda devrilip, dubalara çarpan motosikletin sürücüsü Abdülkadir Arpacı (24), hayatını kaybetti. Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslanlıkışla Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkadir...

Devrilip, dubalara çarpan motosikletin sürücüsü, öldü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da girdiği virajda devrilip, dubalara çarpan motosikletin sürücüsü Abdülkadir Arpacı (24), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslanlıkışla Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkadir Arpacı yönetimindeki 06 RR 328 motosiklet, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp devrildi. Sürüklenen motosiklet demir dubalara çarptı. Kazada, Arpacı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Abdulkadir Arpacı, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Arpacı'nın 12 gün önce motosikletini satılığa çıkardığı belirtildi.

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