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Devrilen traktörünün altında yaşamını yitirdi
Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), ()- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen traktörün altında kalan sürücü Nurullah Gürpınar (55), hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.00 sıralarında, Küplüce Köyü Şahma...
GÜVENLİK 30.10.2019, 17:09
Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), ()- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen traktörün altında kalan sürücü Nurullah Gürpınar (55), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Küplüce Köyü Şahma mevkisinde meydana geldi. 4 çocuk babası Nurullah Gürpınar yönetimindeki tomruk yüklü 43 EK 745 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına devrildi. Gürpınar traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gürpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gürpınar'ın cesedi jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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