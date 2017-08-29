Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Devrilen traktörünün altında öldü

KANDIRA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde, fındık bahçesine giderken devrilen traktörünün altına kalan 69 yaşındaki Ahmet Kocatürk, yaşamını yitirdi. Olay sabah saatlerinde, Antaplı Mahallesi'nde meydana geldi. Orman yolunda...

Devrilen traktörünün altında öldü

KANDIRA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde, fındık bahçesine giderken devrilen traktörünün altına kalan 69 yaşındaki Ahmet Kocatürk, yaşamını yitirdi.
Olay sabah saatlerinde, Antaplı Mahallesi'nde meydana geldi. Orman yolunda ilerleyerek fındık bahçesine giden Ahmet Kocatürk, yönetimindeki traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Ahmet Kocatürk, ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Ahmet Kocatürk'ü çevredekilerin yardımı ile aracın altından çıkardı. Ağır yaralı halde Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Ahmet Kocatürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314