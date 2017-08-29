Devrilen traktörünün altında öldü

KANDIRA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde, fındık bahçesine giderken devrilen traktörünün altına kalan 69 yaşındaki Ahmet Kocatürk, yaşamını yitirdi.

Olay sabah saatlerinde, Antaplı Mahallesi'nde meydana geldi. Orman yolunda ilerleyerek fındık bahçesine giden Ahmet Kocatürk, yönetimindeki traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Ahmet Kocatürk, ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Ahmet Kocatürk'ü çevredekilerin yardımı ile aracın altından çıkardı. Ağır yaralı halde Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Ahmet Kocatürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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