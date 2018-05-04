Devrilen traktörünün altında can verdi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, ()- KİLİS'te, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Ahmet Türk (59), yaşamını yitirdi.
Olay öğleden sonra, Hüseyinoğlu köyünde meydana geldi. Arazisinde çalışan Ahmet Türk, kullandığı traktörüyle manevra yaparken direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen traktörün altında kalan Türk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Türk'ün cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, ()- KİLİS'te, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Ahmet Türk (59), yaşamını yitirdi.