Devrilen traktörün sürücüsü öldü

ŞANLIURFA’da, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Demir (20) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Esemkulu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demir'in kullandığı 63 KE 157 plakalı kum ve çimento yüklü traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Esemkulu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demir'in kullandığı 63 KE 157 plakalı kum ve çimento yüklü traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.