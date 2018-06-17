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Devrilen traktörün genç sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan sürücü Ahmet Görgün (20) yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı Melih Candan (16) ise yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında, kırsal...

Devrilen traktörün genç sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan sürücü Ahmet Görgün (20) yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı Melih Candan (16) ise yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, kırsal Türkönönü Mahallesi'nde, yol genişletme çalışması yapılan Ödemiş- Kiraz yolunun trafiğe kapalı bölümünde meydana geldi. Kısık'tan Kaymakçı Mahallesi yönüne giden Ahmet Görgün, kullandığı 35 ZKD 15 plakalı traktörün direksiyon kontrolünü, dönüş için manevra yaparken kaybetti. Traktör devrilirken, sürücü Görgün de aracın altında kalarak, yaşamını yitirdi. Traktörün çamurluğu üzerinde yolculuk yapan arkadaşı Melih Candan ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan'ın tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ahmet Görgün'ün cansız bedeni de savcı ile jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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