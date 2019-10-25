Devrilen traktörün altında kalıp, öldü

KONYA'da devrilen traktörün altında kalan sürücü Raşit Altay (55) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Meram ilçesi Karadiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Çayırbağı Mahallesi'ne doğru giden Raşit Altay yönetimindeki 42 PR 893 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Raşit Altay'ın cenazesi olay yeri incelemerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.



