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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı sürücü öldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan Salih Göbeklioğlu (83), hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.00 sıralarında Şehzadeler ilçesinin kırsal Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde çiftçilikle...

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı sürücü öldü
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan Salih Göbeklioğlu (83), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Şehzadeler ilçesinin kırsal Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde çiftçilikle uğraşan ve bağ budamasından dönen evli 3 çocuk babası Salih Göbeklioğlu yönetimindeki traktör, Helvacı mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göbeklioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye tarafından  traktörün altından çıkarılan Göbeklioğlu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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