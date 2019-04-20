Devrilen traktörün altında kalan sürücünün eşi öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücünün eşi Emiş Köken (55) yaşamını yitirdi.

Manavgat Hocalı Mahallesi'nde oturan Zeki Köken, dün saat 17.00 sıralarında eşi Emiş Köken'le tarladan eve dönerken, kullandığı 07 EA 811 plakalı traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Zeki Köken hafif yaralanırken, Emiş Köken ise aracın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenen Emiş Köken'in cenazesi, savcısının incelemesinin ardından morga konuldu. Zeki Köken ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



FOTOĞRAFLI