Flaş HaberMHP'li Akça'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Son Dakika
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
GÜVENLİK 18.01.2020, 19:50
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Ali Kavlakoğlu (62), devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi ile Edremit’in Akçay Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun Çoruk kavşağında meydana geldi. Ali Kavlakoğlu'nun kullandığı 10 FAC 42 plakalı traktör, virajda devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Kavlakoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavlakoğlu’nun cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi ile Edremit’in Akçay Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun Çoruk kavşağında meydana geldi. Ali Kavlakoğlu'nun kullandığı 10 FAC 42 plakalı traktör, virajda devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Kavlakoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavlakoğlu’nun cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Ocak 2020
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:20
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Alanyaspor
|18
|32
|4. Trabzonspor
|17
|32
|5. Fenerbahçe
|17
|31
|6. Beşiktaş
|17
|30
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|18
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Ümraniye
|18
|28
|6. Menemen Belediyespor
|18
|28
|7. Bursaspor
|17
|27
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|17
|23
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|19
|31
|7. Valencia
|19
|31
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|20
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|19
|21
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016