Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Ali Kavlakoğlu (62), devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.Kaza, saat 17.00 sıralarında Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi ile Edremit’in Akçay Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun Çoruk kavşağında meydana geldi. Ali Kavlakoğlu'nun kullandığı 10 FAC 42 plakalı traktör, virajda devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Kavlakoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavlakoğlu’nun cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.