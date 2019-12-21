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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Süleyman Küçüktuncer (52), komşusunun tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.30 sıralarında Muzkent Mahallesi'nde meydana geldi. Komşularına ait...
GÜVENLİK 21.12.2019, 14:42
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Süleyman Küçüktuncer (52), komşusunun tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Muzkent Mahallesi'nde meydana geldi. Komşularına ait tarlayı süren evli ve 3 çocuk babası Süleyman Küçüktuncer'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Süleyman Küçüktuncer, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Süleyman Küçüktuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gazipaşa Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Küçüktuncer'in cansız bedeni, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı araçla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Muzkent Mahallesi'nde meydana geldi. Komşularına ait tarlayı süren evli ve 3 çocuk babası Süleyman Küçüktuncer'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Süleyman Küçüktuncer, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Süleyman Küçüktuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gazipaşa Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Küçüktuncer'in cansız bedeni, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı araçla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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