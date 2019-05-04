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Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Salim Uyar (63) ve yanındaki Afganistan uyruklu Muhammed (21) adlı kişi, hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Sefa köyünde...

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Salim Uyar (63) ve yanındaki Afganistan uyruklu Muhammed (21) adlı kişi, hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Sefa köyünde meydana geldi. Ocaktan aldığı kumu kasaya yükleyerek yola çıkan Salim Uyar yönetimindeki plakasız traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Traktör ters dönerken, sürücü Uyar ve yanındaki Afganistan uyruklu Muhammed adlı kişi aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından 2 kişinin cesetleri kepçeyle kaldırılan traktörün altından çıkarılarak Domaniç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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