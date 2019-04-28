Devrilen traktörün altında kalan 12 yaşındaki Erinç, öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Erinç Yılmaz (12), hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu'nun Önerler Mahallesi'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait 59 DE 573 plakalı traktörü alan Erinç Yılmaz, yolda giderken direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yolun sağındaki toprak sete çarpınca traktör devrildi. Devrilen traktörün altında ailesi tarafından bulunan Yılmaz., ihbar üzerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde savcı inceleme yaparken, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Birkan Korkmaz da kazanın oluş şekliyle ilgili bilgi aldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



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