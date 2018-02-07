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Devrilen traktörün altında can verdi

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde kahve işleten Yalçın Öztaş (43), topladığı odunları traktöre yüklerken, devrilen aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza bugün öğle saatlerinde, Kocaali Maden Deresi mevkiinde meydana geldi. Yalçın...

Devrilen traktörün altında can verdi
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde kahve işleten Yalçın Öztaş (43), topladığı odunları traktöre yüklerken, devrilen aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza bugün öğle saatlerinde, Kocaali Maden Deresi mevkiinde meydana geldi. Yalçın Öztaş, Yalı Mahallesi'nde sahibi olduğu kahvede yakmak için odun toplamak üzere ormanlık alana gitti. Traktörden inip ormanlık alanda odun toplayan Öztaş, daha sonra odunları yüklemek için aracın yanına gitti. Yalçın Öztaş, traktöre binmek isterken araç bir anda hareket etti. Kontrolden çıkan traktör, patika yolun kenarında sürücünün üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekibi geldi. Traktörün altında kalan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekibi, Öztaş'ın öldüğünü belirledi. Yalçın Öztaş'ın cenazesi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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