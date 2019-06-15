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Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), ()- AYDIN’ın Karacasu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör tarlaya devrildi. Kazada, sürücü  Sabahattin Aklan (62) hayatını kaybetti, eşi Hatice...

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), ()- AYDIN’ın Karacasu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör tarlaya devrildi. Kazada, sürücü  Sabahattin Aklan (62) hayatını kaybetti, eşi Hatice Aklan (62) ise ağır yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Yukarı Görle Mahallesi Kasıkderesi mevkiinde meydana geldi. Tarla yolunda giden Sabahattin Aklan yönetimindeki 09 H 0231 plakalı traktör, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada, sürücü ve yanındaki eşi Hatice Alkan traktörün devrilmesiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Sabahattin Aklan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan eşi Hatice Aklan ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabahattin Aklan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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