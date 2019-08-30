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Devrilen traktör römorkunun altında kalan sürücü öldü
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkarak traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan sürücü İsmail Balcı (43), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi....
GÜVENLİK 30.08.2019, 10:43
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkarak traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan sürücü İsmail Balcı (43), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Balcı yönetimindeki 42 K 4942 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Balcı, devrilen traktörün römorkunun altına kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Römorkun altından çıkarılan İsmail Balcı'nın sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Balcı'nın traktörde bulunan oğlu Yusuf ise kazayı yara almadan atlattı. İsmail Balcı'nın cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Seydişehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Balcı yönetimindeki 42 K 4942 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Balcı, devrilen traktörün römorkunun altına kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Römorkun altından çıkarılan İsmail Balcı'nın sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Balcı'nın traktörde bulunan oğlu Yusuf ise kazayı yara almadan atlattı. İsmail Balcı'nın cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Seydişehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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