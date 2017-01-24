Devrilen TIR'ın şoförüne polis tesellisi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da kontrolden çıkan TIR, yola devrilip sürüklendi. Bir polis memuru, kazada yaralanmayan şoför 58 yaşındaki Mehmet Bakırcı'yı, "Allah muhafaza ben kazaya 'ölümlüdür' diye geldim. Ama çok şükür iyisiniz" diyerek teselli etti.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde saat 06.30'da meydana geldi. Kumluca'dan boş sebze kasalarını 33 KKE 70 plakalı TIR'a yükleyen Mehmet Bakırcı, Antalya Toptancı Hali'ne doğru yola çıktı. Bakırcı, Batı Çevre Yolu üzerinde Çakırlar Kavşağı'na 100 metre kala TIR'ın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR yolun sağ tarafına doğru yan yatarak sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 80 metre sürüklenen TIR'ı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yara almayan Bakırcı, TIR'ın içinden kendi imkanlarıyla çıktı.

BEN KAZAYA 'ÖLÜMLÜDÜR' DİYE GELDİM

Bir polis memuru kazanın ciddiyetini anlatmak için "Allah muhafaza ben kazaya 'ölümlüdür' diye geldim. Ama çok şükür iyisiniz" diyerek Bakırcı'yı teselli etti. Sağlık görevlilerinin tedavi teklifini de iyi olduğunu belirterek reddeden Bakırcı, "Bir anda oldu, herhangi bir söyleyemem. Kumluca'dan kalkıp geldim. Bir anda oldu bilemiyorum" dedi.

Sürücü Bakırcı polise verdiği ifadenin ardından kullanılamaz haldeki TIR'ını uzun süre inceledi. TIR, kurtarıcı yardımıyla kaldırılarak otoparka götürüldü.



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