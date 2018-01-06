Devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen saman balyası yüklü TIR'ın şoförü Erdin Çelik (49), hafif yaralandı.
Malkara'dan yüklediği 30 ton saman balyasını İstanbul'a götüren Erdin Çelik yönetimindeki 01 CKU 32 plakalı TIR, Şahin Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp şarampole devrildi. TIR'daki saman balyaları tarlaya saçıldı. Kazada hafif yaralanan Erdin Çelik, ön camı tekme ile kırarak araç içinden çıktı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, tedaviye alındı.
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