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Devrilen sepetli motosikletin sürücüsü öldü
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yokuş aşağı inerken devrilen sepetli motosikletin sürücüsü Ahmet Akkaya (64) yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Gediz'in Gürlek köyünde meydana geldi. Tarlasına giden Ahmet Akkaya, yokuş...
GÜVENLİK 25.08.2019, 07:52
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yokuş aşağı inerken devrilen sepetli motosikletin sürücüsü Ahmet Akkaya (64) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Gediz'in Gürlek köyünde meydana geldi. Tarlasına giden Ahmet Akkaya, yokuş aşağı inerken kullandığı sepetli motosikletinin kontrolünü yitirdi. Bir anda devrilen motosikletinin altında kalan Akkaya, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler, kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla, Akkaya'yı Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırmak istedi. Ancak Akkaya, yolda yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Gediz'in Gürlek köyünde meydana geldi. Tarlasına giden Ahmet Akkaya, yokuş aşağı inerken kullandığı sepetli motosikletinin kontrolünü yitirdi. Bir anda devrilen motosikletinin altında kalan Akkaya, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler, kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla, Akkaya'yı Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırmak istedi. Ancak Akkaya, yolda yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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