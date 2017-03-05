Devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi ve çocukları yaralandı

GAZİANTEP () - GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki Meray Baytar yaşamını yitirdi, eşi Erdoğan ile 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İpekyolu Gatem kavşağında meydana geldi. Erdoğan Baytar yönetimindeki 27 YZ 2266 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Erdoğan Baytar ile yanında bulunan eşi Meray ve isimleri öğrenilemeyen iki çocuğu yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan Meray Baytar müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baytar'ın cesedi otopsi içn morga konulurken, eşi ve çocuklarının tedavisi ise sürüyor.