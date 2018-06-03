Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi
Eda Altunkaya'dan Alzheimer hastaları için...
Antalya'da tekne battı: 9 ölü
Tekne battı: 9 ölü
Şırnak'ta üst düzey PKK'lı terörist teslim oldu
Üst düzey PKK'lı terörist teslim...

Devrilen otomobildeki çift ve 3 yaşındaki oğulları öldü

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki imam Abdullah Gargıl ile eşi Halime Gargıl ile oğulları Muhammed Eymen Gargıl (3) yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece Viranşehir-Ceylanpınar...

Devrilen otomobildeki çift ve 3 yaşındaki oğulları öldü

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki imam Abdullah Gargıl ile eşi Halime Gargıl ile oğulları Muhammed Eymen Gargıl (3) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ceylanpınar ilçesindeki Hz. Selman Camisi’nde imamlık yapan Abdullah Gargıl (35) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Abdullah Gargıl ile yanındaki eşi Halime ve oğulları Muhammed Eymen Gargıl hayatını kaybetti.
Gaziantep'te hafızlık eğitimi alan oğullarını ziyaretten döndükleri belirtilen Gargıl çifti ile oğullarının cenazesi, morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325