Devrilen otomobildeki çift ve 3 yaşındaki oğulları öldü

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki imam Abdullah Gargıl ile eşi Halime Gargıl ile oğulları Muhammed Eymen Gargıl (3) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ceylanpınar ilçesindeki Hz. Selman Camisi’nde imamlık yapan Abdullah Gargıl (35) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Abdullah Gargıl ile yanındaki eşi Halime ve oğulları Muhammed Eymen Gargıl hayatını kaybetti.

Gaziantep'te hafızlık eğitimi alan oğullarını ziyaretten döndükleri belirtilen Gargıl çifti ile oğullarının cenazesi, morga kaldırıldı.



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