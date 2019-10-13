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Devrilen otomobildeki Berra öldü, anne- babası ve 2 kişi yaralı
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ormanlık alana devrildi. Kazada sürücü Güler Kaygın (41), eşi ve 2 kişi yaralanırken, kızı Berra Kaygın (8) yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında,...
GÜVENLİK 13.10.2019, 17:52
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ormanlık alana devrildi. Kazada sürücü Güler Kaygın (41), eşi ve 2 kişi yaralanırken, kızı Berra Kaygın (8) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Honaz'a bağlı Karateke Mahallesi'nde meydana geldi. Güler Kaygın'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gündoğmuş mevkisinde kontrolden çıkıp, 20 metreden ormanlığa devrildi. Kazada sürücü Güler Kaygın ile araçta bulunan eşi Murat Kaygın (45), kızı Berra Kaygın ve Mustafa Yenitürk (40) ile Emine Yenitürk (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan yaralıları, sağlık ekipleri ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan, sağlık durumu kritik olan Berra Kaygın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Otomobildekilerin, mantar toplamak için gittikleri ormanlıktan dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Honaz'a bağlı Karateke Mahallesi'nde meydana geldi. Güler Kaygın'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gündoğmuş mevkisinde kontrolden çıkıp, 20 metreden ormanlığa devrildi. Kazada sürücü Güler Kaygın ile araçta bulunan eşi Murat Kaygın (45), kızı Berra Kaygın ve Mustafa Yenitürk (40) ile Emine Yenitürk (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan yaralıları, sağlık ekipleri ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan, sağlık durumu kritik olan Berra Kaygın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Otomobildekilerin, mantar toplamak için gittikleri ormanlıktan dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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