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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Serkan Gülcan (40), hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.00 sıralarında, Seydişehir- Konya yolunun 24'üncü kilometresindeki Çavuş...
GÜVENLİK 25.08.2019, 15:13
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Serkan Gülcan (40), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Seydişehir- Konya yolunun 24'üncü kilometresindeki Çavuş mevkisinde meydana geldi. Serkan Gülcan yönetimindeki 35 YAM 12 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, Gülcan, yola savrularak bariyerlere çarparken, motosiklet bir anda alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Serkan Gülcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen motosiklet, kullanılamaz hale gelirken, Gülcan'ın cesedi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Seydişehir- Konya yolunun 24'üncü kilometresindeki Çavuş mevkisinde meydana geldi. Serkan Gülcan yönetimindeki 35 YAM 12 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, Gülcan, yola savrularak bariyerlere çarparken, motosiklet bir anda alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Serkan Gülcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen motosiklet, kullanılamaz hale gelirken, Gülcan'ın cesedi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.
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