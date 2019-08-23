Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Cumali Güvenç (32), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Viranşehir'e bağlı Demirci Mahallesi'nde...
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Cumali Güvenç (32), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, Viranşehir'e bağlı Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali Güvenç'in kullandığı 63 B 4957 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, devrilerek, metrelerce savruldu. Kazada sürücü Güvenç, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Güvenç'i ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu kritik olan Güvenç, buradan Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Güvenç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cumali Güvenç'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016