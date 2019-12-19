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(Düzelterek yeniden) Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'den dar alanda beslenen tavuklarla ilgili açıklama
İSTANBUL - (DÜZELTEREK YENİDEN) ÜNLÜ KALP CERRAHI PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ 'DEN DAR ALANDA BESLENEN TAVUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
ZONGULDAK’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun Aydındere mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Bayram C. yönetimindeki...
GÜVENLİK 19.12.2019, 13:52
ZONGULDAK’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun Aydındere mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Bayram C. yönetimindeki 67 AP 980 plakalı kamyon, şarampole devrildi. Kazada, Bayram C. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Bayram C.’ye ilk müdahalede bulunarak, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şarampole yuvarlanan kamyon kepçe ve vinç yardımıyla çıkartıldı.
Kaza sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun Aydındere mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Bayram C. yönetimindeki 67 AP 980 plakalı kamyon, şarampole devrildi. Kazada, Bayram C. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Bayram C.’ye ilk müdahalede bulunarak, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şarampole yuvarlanan kamyon kepçe ve vinç yardımıyla çıkartıldı.
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