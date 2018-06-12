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Devrilen kamyonun kasasındaki saman çuvalları yola saçıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen kamyonun kasasındaki 10 tonluk saman çuvalları yola saçıldı. Kaza, öğle saatlerinde, Siverek- Şanlıurfa yolunun...

Devrilen kamyonun kasasındaki saman çuvalları yola saçıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen kamyonun kasasındaki 10 tonluk saman çuvalları yola saçıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Siverek- Şanlıurfa yolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Hasan İnce yönetimindeki 63 EM 637 plakalı saman yüklü kamyon, sanayi sitesi kavşağında virajı alamayıp, devrildi. Ölen ya da yaralanan olmayan kazada, kamyonun kasasındaki çuvallarda bulunan 10 tonluk saman çuvalları yola saçıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kamyon ile saman çuvallarının kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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