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Devrilen kamyondaki elmalar karayoluna saçıldı

SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde bariyerlere çarpan kamyonun devrilmesi sonucu kasasında yüklü elmalar yola saçılınca karayolunda ulaşım aksadı.  Kaza saat 20.30 sıralarında, D-650 Karayolu Geyve Beşiktaş Köprüsü mevkiinde meydana...

Devrilen kamyondaki elmalar karayoluna saçıldı
SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde bariyerlere çarpan kamyonun devrilmesi sonucu kasasında yüklü elmalar yola saçılınca karayolunda ulaşım aksadı. 
Kaza saat 20.30 sıralarında, D-650 Karayolu Geyve Beşiktaş Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan bir kamyon dolusu elmayı İstanbul'a götüren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 EZ 911 plakalı kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Kamyonun kasasında bulunan elmalar yola saçılırken, ulaşım aksadı. Elma kasaları yolun iki yönünü de kaplayınca iki şeritte de trafik bir süre emniyet şeridinden sağlanırken, yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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