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Devrilen kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon, park halindeki 1 otomobil ve 4 motosiklete çarpıp devrildi. Kazada kamyonun şoforü ile kaldırımdaki bir kadın yaralandı....

Devrilen kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon, park halindeki 1 otomobil ve 4 motosiklete çarpıp devrildi. Kazada kamyonun şoforü ile kaldırımdaki bir kadın yaralandı. Kamyonun kasasındaki sebze ve meyveler etrafa saçıldı.
Denizli'den Aydın'a sebze ve meyve taşıyan Mehmet Genç'in (36) kullandığı 35 PLC 97 plakalı kamyonu, Nazilli'de devriye görevi yapan trafik ekipleri saat 05.00 sıralarında durdurmak istedi. Ancak Genç, 'Dur' ihtarına uymayarak kamyonla kaçmaya başladı. İlçe merkezine giren kamyon, Dörtyol mevkisine geldiğinde, yol kenarında park halinde bulunan 1 otomobil ve 4 motosiklete çarpıp, kaldırıma devrildi. Ortalık savaş alanına dönerken, bu sırada kaldırımda bulunan Sevilay Aydöner (34) ile kamyon şoförü Genç yaralandı. Kamyonun kasasındaki kasalar dolusu sebze ve meyve etrafa saçıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, devrilen kamyonun kasasından düşen meyve, sebze kasalarının altında kalarak yaralanan Aydöner'i Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan kamyon şoförü Genç'in tedavisi ise olay yerinde ayakta yapıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, devrilen kamyonun çekilmesi, yola dökülen sebze ve meyvelerin belediye ekipleri tarafından temizlenmesin ardından yaklaşık 1 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyon şoförünün neden 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtığının araştırıldığı bildirildi.

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