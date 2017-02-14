Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA’da devrilen iş makinesinin operatörü 48 yaşındaki Burhan Altunel öldü. Altunel'in cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, Merkez Gürsu İlçesi'nde bugün meydana geldi. Iğdır Caddesi'nde rampa inerken iş makinesi yan yattı. Kazada iş makinesinde operatör olarak çalışan Burhan Altunel olay yerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Altunel'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan kaza ile ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.

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