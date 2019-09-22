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Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkıp ağaçlık alana yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Akdeniz, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 12.00 sıralarında merkeze bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Mehmet Akdeniz yönetimindeki 67 EY...
GÜVENLİK 22.09.2019, 15:13
ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkıp ağaçlık alana yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Akdeniz, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında merkeze bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Mehmet Akdeniz yönetimindeki 67 EY 696 plakalı hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. Ağaçlarla kaplı alanda yaklaşık 50 metre yuvarlanan aracın sürücüsü Mehmet Akdeniz, köylülerin yardımıyla ağır yaralı halde çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Akdeniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında merkeze bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Mehmet Akdeniz yönetimindeki 67 EY 696 plakalı hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. Ağaçlarla kaplı alanda yaklaşık 50 metre yuvarlanan aracın sürücüsü Mehmet Akdeniz, köylülerin yardımıyla ağır yaralı halde çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Akdeniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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