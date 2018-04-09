Devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Esra AKSU/SİNOP, ( ) - SİNOP’ta, elektrikli bisikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu sürücü Doğanay Gündüz, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Doğanay Gündüz yönetimindeki elektrikli bisiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Gündüz, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Doğanay Gündüz'ü ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.
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Esra AKSU/SİNOP, ( ) - SİNOP’ta, elektrikli bisikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu sürücü Doğanay Gündüz, yaralandı.