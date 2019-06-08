Devrilen bisikletteki baba- oğul yaraladı

Deniz ÖZEN/SİNOP, () - SİNOP'ta, kullandığı bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Faruk Karasu (39) ile arkasında oturan oğlu Kaan Karasu (11) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Zeytinlik Mahallesi Kıvrık Sokak'ta meydana geldi. Faruk Karasu'nun kullandığı, oğlu Kaan Karasu'nun da arkasında oturduğu bisiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada baba- oğul yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi geldi. İlk müdahalenin ardından baba ile oğlu, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Faruk Karasu ve Kaan Karasu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI