Devrilen biçerdöverin altında yaralandı

KARABÜK, () - KARABÜK'ün Eflani İlçesi Demirli Köyü'nde 63 yaşındaki Zeki Çırak, buğday hasadı yaptığı biçerdöverin devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı.

Zeki Çırak, tarlada buğday hasadı yaparken devrilen biçerdöverin altında kaldı. Köylülerin haber vermesiyle gelen AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla Çırak yaralı kurtarıldı. Ambulansla Eflani Devlet Hastanesi'ne, buradan da Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Çırak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

