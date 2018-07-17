Devrilen biçerdöver tarlayı yaktı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), ( )- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde buğday biçerken devrilerek alev alan biçerdöver, 15 dönüm tarlanın yanmasına neden oldu.

Olay, dün öğleden sonra Akgümüş Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen biçerdöver, 30 dönümlük buğday tarlasını biçerken devrildi. Ters dönen biçerdöver birden alev alarak yanmaya başladı. Alevler araziye sıçrarken, biçerdöver sürücüsü tarla sahibi tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangına tarla sahibi ve çevredekiler müdahale etti, ihbar üzerine olay yerine Andırın Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ormana sıçramadan söndürülen yangında, tarlanın henüz biçilmeyen 15 dönümlük kısmı ile biçerdöver ve biçerdöverin ambarındaki buğday yandı.



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