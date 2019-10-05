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Devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, virajı alamayarak, devrilen beton mikserinin şoförü Cengiz Kalafat (52) yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Yardançayı Mevkii'nde meydana geldi. Cengiz Kalafat yönetimindeki 20 ZC 170 plakalı...
GÜVENLİK 05.10.2019, 14:09
DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, virajı alamayarak, devrilen beton mikserinin şoförü Cengiz Kalafat (52) yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Yardançayı Mevkii'nde meydana geldi. Cengiz Kalafat yönetimindeki 20 ZC 170 plakalı beton mikseri, virajda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç devrildi. Kalafat da şoför mahallinde sıkıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Kalafat, Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalafat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis,kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Yardançayı Mevkii'nde meydana geldi. Cengiz Kalafat yönetimindeki 20 ZC 170 plakalı beton mikseri, virajda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç devrildi. Kalafat da şoför mahallinde sıkıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Kalafat, Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalafat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis,kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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