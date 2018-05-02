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Devrilen arazözdeki 5 orman işçisi yaralandı

BURSA’nın Büyükorhan ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözün devrilmesi sonucu 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza, Büyükorhan-Orhaneli Karayolu'nun 10’uncu kilometresinde Dereköy...

Devrilen arazözdeki 5 orman işçisi yaralandı
BURSA’nın Büyükorhan ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözün devrilmesi sonucu 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Büyükorhan-Orhaneli Karayolu'nun 10’uncu kilometresinde Dereköy mevkiinde bugün öğleden sonra meydana geldi. Orhaneli ilçesinden Büyükorhan ilçesine giden Büyükorhan Orman İşletme Şefliği’ne ait, Cengiz Şaşkın yönetimindeki 16 N 2775 plakalı arazöz yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Cengiz Şaşkın ile araçta bulunan Büyükorhan Orman İşletme Şefliği'nde görevli Bünyamin Kurhan, Şaban Gülşen, Halil Satı ve Tarkan Atar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulanslarla Büyükorhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Bünyamin Kurhan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar ise ayakta tedavi gördü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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