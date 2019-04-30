Devrilen ağacın altında kalan orman işçisi öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, ormanlık alanda kesim yaparken devrilen ağacın altında kalan Mehmet Çakır (56) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kavaklı bölgesinde meydana geldi. Ormanlık alanda motorlu testere ile kesim yaparken devrilen ağacın altında kalan Mehmet Çakır, ağır yaralandı. Durumu farkeden diğer işçiler tarafından ağacın altından çıkarılan Çakır, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Tedaviye alınan Mehmet Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.