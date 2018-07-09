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Devlet hastanesinde görevli 1'i doktor 3 kişiye rüşvet gözaltısı

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçak parası ve rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 doktor, 1 sekreter ve 1 medikalci, adliyeye sevk edildi. Samsun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yatış yapmadan ameliyat olmak...

Devlet hastanesinde görevli 1'i doktor 3 kişiye rüşvet gözaltısı
SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçak parası ve rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 doktor, 1 sekreter ve 1 medikalci, adliyeye sevk edildi.
Samsun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yatış yapmadan ameliyat olmak isteyenlerden bıçak parası ve rüşvet alındığı iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 6 Temmuz'da düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonla 28 kişi gözaltına alındı. 
Şüphelilerden 25'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Plastik Cerrahi bölümünde görevli doktor Murat A., sekreteri Hülya Y. ve medikal işi yapan Sertaç S. ise adliyeye sevk edildi. 

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